Ярославские компании участвуют в выставке «Продэкспо-2021»

Предприятия Ярославской области представили свою продукцию на международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2021», сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Выставка проходит в Москве с 12 по 16 апреля.

По словам заместителя директора департамента Валентины Шишиной, участие в подобных выставках дает компаниям возможность заключить выгодные контракты на поставку товаров, в частности, на зарубежный рынок.

По данным департамента, в выставке «Продэкспо-2021» принимают участие более 1.5 тыс. компаний из 40 стран, в частности из Аргентины, Армении, Бразилии, Испании, Италии, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Уругвая и Шри-Ланки.

Дарья Сабаева