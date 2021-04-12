«Авито Недвижимость»: цена краткосрочной аренды квартир на Урале выросла на 15%

В Свердловской области средняя цена на посуточную аренду квартир за год увеличилась на 15% и составила почти 1,5 тыс. руб в сутки, следует из исследования «Авито Недвижимость». В частности, стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2020 году составляла 1,3 тыс. руб., что на 8% выше, чем годом ранее. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 7% до 1,6 тыс. руб., четырехкомнатных — на 9% до 2,5 тыс. руб. в сутки. Цена аренды трехкомнатных квартир не изменилась и осталась на уровне 2 тыс. руб.

Средняя цена на краткосрочную аренду загородной недвижимости на Урале осталась без изменения и составила 8 тыс. руб. в сутки. Так, стоимость аренды дачи за год снизилась на 29% до 5 тыс. руб. в сутки. Однако выросли цены на аренду домов и коттеджей на 19% и 18% соответственно.

«Рост цен на посуточную аренду в стране обусловлен тем, что календарная зима закончилась и туристическая активность вновь возобновляется. Люди начинают выезжать на природу, путешествовать в соседние города, арендовать необычное жилье, такое как глэмпинг или домик в лесу с панорамной крышей, чтобы сменить обстановку и провести выходные на свежем воздухе. Мы ожидаем, что цены на краткосрочную аренду будут и далее увеличиваться, ведь впереди майские праздники и открытие летнего сезона отпусков», — отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости «Артем Кромочкин.

В целом по стране на начало апреля 2021 года средняя цена на посуточную аренду квартир выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 1 578 рублей в сутки. Посуточная аренда загородной недвижимости в среднем стала дороже 29% — и составляет 4 500 рублей в сутки. Сильнее всего — на 17% — в среднем по стране выросла цена на краткосрочную аренду трехкомнатных квартир: снять такую квартиру можно за 2 492 рубля в сутки. Цена на студии за год выросла на 11% и составила 1 515 рублей в сутки. Студии и однокомнатные квартиры для аренды на непродолжительный срок пользуются самым высоким спросом у россиян.