В Александровске стартовала административная реформа

Дума Александровского округа приняла решение «Об учреждении администрации Александровского муниципального округа и утверждении ее структуры». Документ опубликован на сайте муниципалитета.

Согласно документу, у главы муниципального округа будет четыре заместителя: по ЖКХ и благоустройству, по градостроительству и земельно-имущественным отношениям, по социальной политике, а также начальник финансового управления. Руководитель аппарата администрации округа будет курировать отдел по внутренней политике и связям с общественностью, отдел организационной работы и делопроизводства, сектор информационных технологий, архивный отдел, а также отдел ЗАГС. Кроме того, в структуре администрации предусмотрены территориальное управление в поселке Яйва и территориальный отдел во Всеволодо-Вильве.

Администрация муниципального округа приступит к исполнению исполнительно-распорядительных полномочий с 20 апреля.

Александровский округ был создан в 2019 году. Однако из-за многочисленных политических конфликтов, главу муниципалитета удалось выбрать лишь в апреле 2021 года. При поддержке краевых властей округ возглавила депутат Ольга Лаврова.