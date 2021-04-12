Свердловский депутат Владимир Смирнов пожаловался на подростков, которые оккупировали ТРЦ Екатеринбурга

Депутат заксобрания Свердловской области, владелец ТРЦ «Омега» Владимир Смирнов возмутился поведением несовершеннолетних, которые, по его словам, «стали серьезной проблемой в ТРЦ».

«Они оккупируют крупные фуд-корты и магазины, проводят там свободное время. В лучшем случае просто тусуются — общаются или сидят в телефонах. В худшем — хамят персоналу и посетителям, ругаются матом, распивают алкогольные напитки, портят имущество торгового центра, утраивают драки, — одним словом, нарушают закон»,— написал господин Смирнов на своей странице в Facebook.

По словам депутата, секции и кружки не могут заменить подросткам неформальное общение со сверстниками: «Это все равно, что предложить наркоману заняться моржеванием. Запретами эту ситуацию тоже не исправить. Сейчас мы вынуждены обращаться к сотрудникам Росгвардии для организации рейдов — появление участкового на таких посетителей давно не производит впечатление». Депутат также призвал родителей вести регулярную работу со своими детьми в этом направлении.

Анастасия Реутова