В Ростовской области выявили 238 случаев COVID-19

Суточный прирост заболеваемости в Ростовской области составил 238 случаев, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 94. В Зерноградском и Неклиновском районах зарегистрировано по девять случаев, в Каменске-Шахтинском — восемь, в Новочеркасске, Таганроге и Азовском районах — по семь, в Батайске, Сальском, Тацинском и Цимлянском районах — по шесть, в Гуково, Новошахтинске, Багаевском, Красносулинском, Морозовском, Ремонтненском и Тарасовском районах — по пять. По четыре случая выявлено в Шахтах, Заветинском, Кагальницком, Каменском и Миллеровском районах, по три — в Аксайском, Боковском и Семикаракорском, по два — в Веселовском и Волгодонском районах, по одному — в Донецке, Кашарском, Константиновском, Милютинском и Усть-Донецком районах.

За прошедшие сутки в Ростовской области выздоровели 203 человека.

По состоянию на утро 12 апреля, количество инфицированных в области превысило 83,7 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1992. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии выздоровели более 75 тыс. человек, умерли 3 796 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева