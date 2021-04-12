«Дом выдержан в стиле современной классики»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о дизайне объекта и устройстве его территории.

Инновационные проекты в любой сфере сопровождаются рисками — оценят ли его качества клиенты? В недвижимости так же. Особенно когда авторы решают совместить, казалось бы, несовместимые понятия. Но иногда в итоге получаются проекты-лидеры продаж. К примеру, клубный дом «Река» от компании «Донстрой». В нем совместили понятия «элитный городской дом» и «загородный особняк».

Дом расположен в 10 минутах езды от центра города, при этом его природное окружение создает атмосферу уединенного загородного отдыха. Результат: несмотря на нетипичность локации для элитной недвижимости, дом «Река» стал одним из самых популярных у клиентов. В продаже осталось всего четыре квартиры. Успех будет иметь продолжение. «Донстрой» начинает реализацию второй очереди проекта, расположенного на границе с природным заказником «Долина реки Раменки».

Новый клубный дом невысокой этажности выдержан в стиле современной классики с фасадами из натурального камня. Много света и воздуха жилым пространствам обеспечивают высокие потолки. На верхних этажах панорамное остекление достигает высоты в 4,5 м. Всего проект рассчитан на 154 квартиры с лоджиями и террасами, в некоторых из них предусмотрена возможность установки камина и устройства зимнего сада. В подземном паркинге с автоматической системой мойки колес смогут встать 214 автомобилей. В 300-метровом парадном лобби дома высота потолков достигает 10 м. Здесь расположатся приватные зоны с эксклюзивной мягкой мебелью, детский клуб и уютное кафе. А двор без машин с ландшафтным дизайном и с тематическими зонами от бюро Wowhaus, круглосуточная охрана и системы контроля обеспечат безопасность жителей «Реки».