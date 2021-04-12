Патриарх Кирилл сослал провинившегося епископа в Челябинск

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл утвердил решение состоявшегося в марте Высшего общецерковного суда о признании уроженца Челябинской области епископа Игнатия (Алексея Тарасова) виновным «в совершении церковных правонарушений и определил наказание в виде запрещения в священнослужении», говорится в сообщении РПЦ. Указом патриарха архиерею «положено пребывать» в Богоявленском мужском монастыре (Челябинск) под наблюдением митрополита Челябинского и Миасского.

В решении общецерковного суда говорится, что епископ Игнатий признан виновным «в поведении, подпадающем, в том числе, под апостольские правила 25 и 42, приведшем к существенному расстройству епархиальной жизни и ранее вверенной его управлению Костомукшской епархии.

По данным портала «Петрозаводск говорит», незадолго до того, как летом прошлого года епископа отстранили от управления епархией, в публичный доступ попал текст, автором которого якобы был бывший подчиненный архиерея. В нем рассказывалось, что Игнатий вел недостойный священника образ жизни. «По словам анонимного служителя, архиерей напаивал его, делал непристойные намеки и прямо домогался. Кроме того, как пишет мужчина, костомукшский епископ и сам любил выпить»,- пишет издание.