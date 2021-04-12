Андрей Травников: Родственники больных COVID-19 смогут сделать ПЦР-тест за счет средств областного бюджета

ПЦР-тест на коронавирус за счет средств областного бюджета теперь могут сдать все желающие из семейных контактов больных COVID-19. Соответствующее поручение на оперативном совещании 12 апреля дал Губернатор Андрей Травников.
В Новосибирской области ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции спокойная, групповой, вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Продолжается снижение заболевших ковидом: за прошедшую неделю зафиксировано 550 случаев, это на 12 процентов ниже, чем неделей ранее, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.
«Ситуация у нас в регионе стабильная, нужно её удержать, необходимы дополнительные мероприятия. Речь, ни в коем случае, не должна идти о возвращении ограничений, но есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий», — подчеркнул Губернатор.
Глава региона отметил, что за последний год Новосибирская область серьезно расширила лабораторные возможности: мощностей хватает для того, чтобы проводить исследования в объеме большем, чем предписывают обязательные нормативные документы Роспотребнадзора. Так на прошлой неделе ПЦР-лабораторию, в которой будут проводить тестирование на коронавирус, открыли на базе Городской поликлиники № 1. Всего в регионе работает 19 ПЦР-лабораторий.
Как доложил министр здравоохранения Константин Хальзов, с 1 января текущего года сто процентов всех случаев ОРВИ проверяют на COVID-19 – в рамках ОМС. Для максимально раннего выявления заболевших можно расширить количество обследуемых, за счёт тестирования «очагов» в семьях на добровольной основе, уверены в региональном минздраве.
Андрей Травников поддержал выдвинутую инициативу. Для того, чтобы тестировать родственников пациентов с подтвержденным диагнозом – новая коронавирусная инфекция – необходимо выделение дополнительных средств из областного бюджета. Соответствующее поручение Губернатор дал заместителю Председателя Правительства — министру финансов и налоговой политики Виталию Голубенко.
Данное решение – тестировать на добровольной основе семейные контакты больных ковидом – поддержал и руководитель регионального управления Роспотребнадзора, это позволит выявить скрытых носителей, уверен Александр Щербатов.
Глава региона поручил министру здравоохранения в кратчайшие сроки подготовить все распорядительные документы и довести их до медицинских учреждений. Также Губернатор акцентировал внимание глав районов и городов Новосибирской области: уже на этой неделе решение о ПЦР-диагностике родственников будет воплощено в жизнь.
«Мы предоставим возможность пройти ПЦР-тесты всем желающим из семейных контактов – за счет средств областного бюджета», — заявил Андрей Травников.
Для справки.
Напомним, что в регионе продолжает увеличиваться количество пунктов вакцинации. В общей сложности развернуто уже 76 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области.
В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V» вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям.
Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно:
- по телефонам Call-центров поликлиник;
- на Едином портале госуслуг;
- по телефону Единой регистратуры 124.
Функционал платформы госуслуг позволяет записываться на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, только на ближайшие 14 дней. Если все слоты на этот период заняты, запись на портале недоступна. В таком случае необходимо обратиться в Call-центр поликлиники или по телефону 124 Единой регистратуры.
Номера телефонов поликлиник для записи на вакцинацию опубликованы на сайте Правительства региона.