Андрей Травников: Родственники больных COVID-19 смогут сделать ПЦР-тест за счет средств областного бюджета

ПЦР-тест на коронавирус за счет средств областного бюджета теперь могут сдать все желающие из семейных контактов больных COVID-19. Соответствующее поручение на оперативном совещании 12 апреля дал Губернатор Андрей Травников.



В Новосибирской области ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции спокойная, групповой, вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Продолжается снижение заболевших ковидом: за прошедшую неделю зафиксировано 550 случаев, это на 12 процентов ниже, чем неделей ранее, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

«Ситуация у нас в регионе стабильная, нужно её удержать, необходимы дополнительные мероприятия. Речь, ни в коем случае, не должна идти о возвращении ограничений, но есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий», — подчеркнул Губернатор.

Глава региона отметил, что за последний год Новосибирская область серьезно расширила лабораторные возможности: мощностей хватает для того, чтобы проводить исследования в объеме большем, чем предписывают обязательные нормативные документы Роспотребнадзора. Так на прошлой неделе ПЦР-лабораторию, в которой будут проводить тестирование на коронавирус, открыли на базе Городской поликлиники № 1. Всего в регионе работает 19 ПЦР-лабораторий.

Как доложил министр здравоохранения Константин Хальзов, с 1 января текущего года сто процентов всех случаев ОРВИ проверяют на COVID-19 – в рамках ОМС. Для максимально раннего выявления заболевших можно расширить количество обследуемых, за счёт тестирования «очагов» в семьях на добровольной основе, уверены в региональном минздраве.

Андрей Травников поддержал выдвинутую инициативу. Для того, чтобы тестировать родственников пациентов с подтвержденным диагнозом – новая коронавирусная инфекция – необходимо выделение дополнительных средств из областного бюджета. Соответствующее поручение Губернатор дал заместителю Председателя Правительства — министру финансов и налоговой политики Виталию Голубенко.

Данное решение – тестировать на добровольной основе семейные контакты больных ковидом – поддержал и руководитель регионального управления Роспотребнадзора, это позволит выявить скрытых носителей, уверен Александр Щербатов.

Глава региона поручил министру здравоохранения в кратчайшие сроки подготовить все распорядительные документы и довести их до медицинских учреждений. Также Губернатор акцентировал внимание глав районов и городов Новосибирской области: уже на этой неделе решение о ПЦР-диагностике родственников будет воплощено в жизнь.

«Мы предоставим возможность пройти ПЦР-тесты всем желающим из семейных контактов – за счет средств областного бюджета», — заявил Андрей Травников.