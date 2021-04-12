Первый российский обсерватор для больных Covid-19 возвращается к прежнему режиму работы

В Тюменской области в течение недели закроют первый в России обсерватор для больных коронавирусом, созданный в санатории «Градостроитель» (около 40 км от Тюмени), сообщил оперштаб региона. Обсерватор был открыт 5 февраля 2020 года, когда из пораженного коронавирусом китайского города Ухань в Тюмень прибыли 144 гражданина России, Казахстана, Белоруссии и других стран ближнего зарубежья. После многочисленных проверок их разместили в санатории «Градостроитель». Вокруг него тогда выстроили два периметра ограждения и охрану Росгвардии.

Моногоспиталь принимал пациентов с коронавирусом чуть более года, и на 11 апреля оттуда были выписаны все. «В течение недели учреждение будет закрыто на обязательную санитарную обработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю»,— сообщили в оперштабе. Там уточнили, что «Градостроитель» является лечебно-реабилитационным центром, основное направление деятельности которого — реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. «Сейчас сюда будут также направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие коронавирусную инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях»,— пояснили в оперштабе.

В Тюменской области продолжает действовать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанные на 1 тыс. коек. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20%.

С начала пандемии COVID-19 в Тюменской области заразились 34 179 человек. Более 32,5 тыс. пациентов выздоровели, еще 427 тюменцев скончались. В России за последние сутки выявили 8,3 тыс. случаев заражения, всего за время пандемии — 4,6 млн.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург