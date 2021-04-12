Ритейлеры запасаются коллекциями

Рынок одежды — один из тех, по кому пандемия ударила сильнее всего. В России за прошлый год из-за закрытых магазинов он сократился на четверть. Теперь новые угрозы: только по официальным данным Минпромторга, хлопок на мировом рынке подорожал на 35%, а это главное сырье для индустрии. Что говорят о перспективах рынка сами ритейлеры? Расскажет Иван Якунин.

Гендиректор Finn Flare Ксения Рясова объяснила, как подорожание сырья повлияет на потребителя: «Партнеры об этом предупреждали, и мы забукировали хлопок для производства осенней и зимней коллекции с ростом в 17%, поэтому на цене это не отразится в ближайший год. В следующем году на весну-лето цены будут просто какими-то ужасающими, потому что подорожал не только хлопок, а еще медь, а это вся фурнитура — молнии, кнопки. Никогда не были в такой ситуации, чтобы все дорожало настолько стремительно, причем в долларах».

Впрочем, по оценкам некоторых собеседников “Ъ FM”, рост стоимости сырья отразится на ценниках не через год, а уже к лету. Это касается не только хлопка. Например, как бы комично это ни звучало, из-за эпидемии среди кашемировых коз в Монголии цены на этот материал по отдельным сортам выросли на 80%. Минпромторг сохраняет спокойствие. Согласно его прогнозам, для реального потребителя подорожание составит около 5-6%. У директора модного дома Raschini Сергея Викулина другая версия:

«Подорожание сырья, как правило, пропорционально приводит к подорожанию практически всей технологической цепочки по работе с ним.

Это означает, что совокупно продукт вырастет не на 35%, а вырастет на 45-50%, что, опять-таки, приводит к тому, что либо это все перекладывать на клиентов, либо в очередной раз нужно жертвовать маржой, чтобы сохранить свои позиции на рынке».

Пока бизнес выбирает второй путь. Взрывного роста спроса после пандемии ритейлеры не наблюдают, поэтому повышать цены не спешат. Директор по маркетингу бренда Kanzler Виолетта Юрьева объясняет, что выбора нет. Они уже сейчас готовятся закрыть два магазина. «К сожалению, сейчас мы не наблюдаем ситуации, при которой клиенты готовы тратить больше денег. Мы пытаемся найти решение за счет внутренних резервов, мы, конечно же, не сокращаем персонал, а в первую очередь оптимизируем торговые точки. Если раньше, например, можно было не прибыльные точки сохранить за счет доли прибыльных, то сейчас, к сожалению, ситуация такова, что не прибыльные точки однозначно все урезаются»,— пояснила Юрьева.

Впрочем, не все ритейлеры настроены так пессимистично. Руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев, например, говорит, что в прошлом месяце цены на одежду и вовсе снизились на 1,5%. Но не исключено, что ситуация может измениться. «В случае резкого роста стоимости сырья цены на продукцию для потребителей действительно могут вырасти, но рост будет плавным, постепенным, так как производители еще распродают прошлогодние коллекции, спрос на которые снизился из-за пандемии. Если говорить о нашей собственной закупке одежды, то по нашим контрактам цены зафиксированы до конца года»,— отметил Прокопьев.

Но есть еще одна проблема: даже если бизнес сможет оградить цены от влияния дорожающего сырья, нужно также думать о дорожающей логистике. Самый дешевый способ перевозок — морской — с прошлого года подскочил в цене кратно, подсчитал глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«На пике стоимость перевозки контейнера морским транспортом превышала $10 тыс., при стандартной цене, например, в начале года на уровне $2-2,5 тыс. Сейчас этот показатель все еще находится на уровне более $6 тыс.

Контейнерного оборудования не хватает, сформировался достаточно сильный дисбаланс грузопотоков, и пока, в общем-то, не понятно, когда он может восстановиться. Не ясно, как дальше будет развиваться пандемия коронавируса, мы фактически видим уже третью волну».

Ситуация, конечно, могла бы быть гораздо хуже. В России, например, пока не собираются повторно закрывать магазины. Но есть и обратная сторона: если ситуация с COVID-19 будет благоприятной, и власти, допустим, откроют границы, население пойдет скупать валюту для путешествий. И возросший курс еще сильнее ударит по импортерам.