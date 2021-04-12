На Ставрополье адвоката будут судить за попытку мошенничества

В Ставропольском крае передано в суд дело о адвоката, которого правоохранители подозревают в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, адвокат в декабре 2020 года предложил супругам своих подзащитных по уголовному делу о превышении должностных полномочий посодействовать в избрании им судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Стоимость услуги он оценил в 600 тыс. руб. При этом у подозреваемого не было договоренности с судом. Женщины согласились передать деньги, но вместе с тем обратились в УФСБ России по Ставропольскому краю. Адвокат был задержан при получении 10 тыс. руб и муляжей денег в размере 590 тыс. руб.

Наталья Шинкарева