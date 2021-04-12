УФАС нашло нарушения при отборе подрядчика строительства инфраструктуры в Бураево

Управление ФАС по Башкирии признало частично обоснованной жалобу ООО «Геострой» (на 99,8% принадлежит Рустаму Хажиеву) на аукцион по определению подрядчика комплексной компактной застройки микрорайона «Восточный» в селе Бураево. Начальная цена контракта, который должен быть оплачен из бюджетов России, Башкирии и района, составляла 207,126 млн руб. По условиям аукциона, подрядчик должен восстановить трассу, построить дороги по улицам Восточной и Уральской, а также проезду в Бураево, проложить воздушные линии электропередач, устроить наружное освещение, наружные сети водоснабжения, комплектную трансформаторную подстанцию и так далее.

УФАС нашло в действиях заказчика нарушение закона о контрактной системе. В документации при установлении критерия квалификации участника закупки указано требование представить информацию об исполненных за пять лет до участия в этой закупке контрактов на выполнение работ по строительству и реконструкции линейного объекта стоимостью не менее 50% от начальной цены лота. Управление поддержало довод заявителя, что из документации и ответа заказчика на запрос компании не ясно, будет ли учитываться общая сумма исполненных за пять лет контрактов. или цена одного контракта должна составлять не менее 50% цены лота. При этом УФАС признало необоснованным довод о том, что установление таких критериев влечет за собой создание преимущества для определенных участников.

Заказчика и оператора электронной площадки обязали до 23 апреля внести изменения в документацию.

Майя Иванова