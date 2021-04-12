На Ямале 18 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) было выявлено 18 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 232 человек, более 37 тыс. пациентов выздоровели, 410 больных скончались — еще один летальный случай подтвердился за прошедшие сутки.

Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в ЯНАО продлили до 30 апреля. Сейчас в регионе привито более 35 тыс. ямальцев, второй компонент получили более 27,5 тыс. человек.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 320 случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 649 710 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 103 263 пациента скончались.