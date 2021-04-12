Более 71 тысячи жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19

В Ярославской области первый этап вакцинации от коронавируса прошли более 71.7 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Полный курс вакцинации, состоящий из двух этапов, по данным на 11 апреля, прошли более 50 тыс. человек.

По информации пресс-службы, с начала вакцинации в регион поступило более 96. 8 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

«Последняя поставка вакцины произошла 10 апреля в количестве 5,4 тыс. доз»,— уточнили в пресс-службе, добавив, что в Ярославской области действуют 47 пунктов вакцинации от COVID-19 в 30 медицинских организациях региона.

В пресс-службе администрации города Рыбинска Ярославской области сообщили, что первый этап вакцинации прошли уже более 10 тыс. человек, из которых более 7. 1 тыс. завершили вакцинацию в два этапа. С начала прививочной кампании в город поступило более 13.3 тыс. доз препарата.

Дарья Сабаева