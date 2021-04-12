В Тюменской области 51 человек заболел коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекции, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 34 230 человек. Более 32,5 тыс. пациентов выздоровели, 427 больных скончались.

Напомним, коронавирусные ограничения в Тюменской области продлены до 25 апреля. Кроме того, в регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. В данный момент общее число поступившей в Тюменской области вакцины «Спутник V» превышает 90 тыс.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 320 случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 649 710 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 103 263 пациента скончались.