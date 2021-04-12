Валентина Терешкова поздравила ярославцев с Днем космонавтики

Первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза, депутат Госдумы Валентина Терешкова поздравила жителей Ярославской области с Днем космонавтики. Поздравление госпожи Терешковой сегодня ее помощник передала в редакцию “Ъ-Ярославль”.

«День космонавтики – это величайший праздник науки, триумф храбрости и силы духа, который подарила миру наша страна. Прошло шесть десятилетий с момента полета в космос Юрия Гагарина, но его имя по-прежнему вызывает неугасающий трепет и восторг в душе каждого человека. Его подвиг и сегодня вдохновляет на добрые дела и воплощение в жизнь самых смелых идей. В этот праздничный день хочу пожелать всем здоровья и счастья! Пусть ваш жизненный путь озаряет яркая звезда!»,— говорится в поздравлении Валентины Терешковой.

Валентина Терешкова совершила космический полет 16 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6». Она стала первой в мире женщиной, совершившей полет в космос. У нее был позывной «Чайка», а на левом плече скафандра была вышита птица. За двое суток 22 часа 50 минут ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.

Алла Чижова