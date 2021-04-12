Кубань в 2020 году заняла 45-е место в России по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес

В Краснодарском крае доля работников предприятий малого и среднего бизнеса от общей численности рабочей силы в январе-сентябре 2020 года составила 13,1%, следует из данных исследования «РИА Новости».

Общая численность работников предприятий МСБ в регионе составляет 363,8 тыс. человек. За год этот показатель сократился на 8,2%. В целом, по доле населения, вовлеченного в малый и средний бизнес, Краснодарский край занимает 45-е место в России.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где доля работников МСБ от общей численности рабочей силы составила 24%. Второе место занимает Новосибирская область (23,9%), замыкает первую тройку Калининградская область (23,5%). Аутсайдерами стали Кабардино-Балкария (4,6%), Чечня (3,6%) и Тува (2,8%).

В целом, в России на долю работников предприятий малого и среднего бизнеса приходится 15,1% от общей численности рабочей силы, или 11,3 млн человек. За год численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса сократилась на 4%.

Эксперты «РИА Новости» полагают, что ожидаемое восстановление российской экономики в 2021 году окажет положительное влияние и на развитие малого бизнеса. Однако аналитики считают, что темпы роста вовлеченности в МСБ вряд ли превысят 1-2%, учитывая низкую устойчивость к малейшим изменениям в экономике, особенно к росту курса валюта ставок по банковским кредитам.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, убытки бизнеса в Краснодарском крае в 2020 году составили 95 млн руб. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. По этому показателю Кубань занимает 33-е место в России. На долю региона приходится 1,8% от общих убытков бизнеса в 2020 года.

Кроме того, Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по абсолютному размеру недополученной прибыли бизнеса по итогам 2020 года. По данным аналитиков, заработки бизнеса на Кубани за прошлый год сократились на 100,5 млрд рублей, составив 356.8 млрд руб. По этому показателю регион занимает девятое место в РФ.

Алексей Белянин