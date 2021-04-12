МВД и прокуратура начали проверки из-за стрельбы в центре Екатеринбурга

УМВД России по Екатеринбургу и городская прокуратура начали проверки по сообщению СМИ о стрельбе в центре города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, вечером 9 апреля на ул. Шевченко недалеко от перекрестка с ул. Луначарского пассажир иномарки не менее семи раз выстрелил в воздух. Ранее местные СМИ сообщали, автомобиль, откуда произвели выстрелы, был частью свадебного кортежа.

В данный момент сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, устанавливают участников и очевидцев произошедшего. Проведение доследственной проверки находится на контроле городской прокуратуры.

Илья Смирнов