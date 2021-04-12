Более 84 тысяч свердловчан заболели COVID-19 с начала пандемии

С начала пандемии новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 84 083 жителей Свердловской области, более 77,5 тыс. пациентов выздоровели. Как сообщил источник “Ъ-Урал”, за минувшие сутки было зарегистрировано 124 новых случая COVID-19.

Помимо этого, за сутки было подтверждено еще девять летальных случаев от коронавируса. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 2 847 человек.

Напомним, на прошлой неделе в регионе был зарегистрирован первый случай заражения британским штаммом коронавируса. В Свердловской области также продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Так, с начала прививочной кампании вакцинацию завершили более 168,7 тыс. человек.