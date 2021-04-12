Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по вовлечению населения в малый бизнес

Нижегородская область оказалась на четвертом месте среди 85 регионов России по вовлеченности населения в малый бизнес, следует из исследования «РИА Новости». На долю сотрудников малого и среднего бизнеса (МСБ) в регионе приходится 22% численности рабочей силы.

Всего в Нижегородской области на небольших предприятиях трудоустроены 381,2 тыс. человек, по данным за январь-сентябрь 2020 года. Это на 2,5% меньше по сравнению с уровнем 2019 года.

Лидерами рейтинга вовлеченности населения в малый бизнес стали Санкт-Петербург, Новосибирская и Ленинградская области — там доля сотрудников небольших компаний составляет более 23% численности рабочей силы. На пятом месте после Нижегородской области оказалась Москва (21,3%).

В среднем в России на малых предприятиях трудятся 15,1% численности рабочей силы, или 11,33 млн граждан. Это на 4% меньше по сравнению с уровнем предыдущего года.