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Агентство Fitch подтвердило рейтинг кредитоспособности Санкт-Петербурга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило текущий рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) для Санкт-Петербурга. Он остался на уровне «BBB» (достаточный уровень кредитоспособности) с прогнозом «стабильный».

Об этом сообщил «Интерфакс». Долгосрочные РДЭ Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «BBB», краткосрочный РДЭ — «F2», рейтинг приоритетного необеспеченного долга — также «BBB». Отмечается, что город сохраняет свой рейтинг благодаря высокой устойчивости к неблагоприятным потрясениям.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Fitch Ratings присвоило выпуску государственных облигаций Петербурга аналогичный кредитный рейтинг с прогнозом «стабильный».

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