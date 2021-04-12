В Башкирии было затоплено 106 домов

В Башкирии затоплено 106 домов и 325 придомовых территорий, сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве Башкирии. По его словам, пик подтоплений талыми водами пришелся на прошлую неделю, когда было затоплено 48 домов и 173 придомовые территории.

Наибольшее количество сообщений о затоплениях поступило с территории Бижбулякского, Уфимского, Давлекановского, Кушнаренковского и Кармаскалинского районов. Всего зарегистрировано 597 сообщений о затоплениях из 55 муниципалитетов.

На этой неделе предстоит пик подтоплений, вызванных подъемами воды в реках, сообщил Фарит Гумеров.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что там, где вовремя почистили ливневки и каналы, затоплений не возникло. «Там, где вы где-то допустили заторы искусственные, где заранее не посмотрели водооотводящие каналы и ливневки, там проблемы возникают»,— обратился Радий Хабиров к главам муниципалитетов.

Он призвал руководителей муниципалитетов оперативно сообщать о необходимости оказания помощи жителям затопленных домов руководителю администрации главы Александру Сидякину.

Влада Шипилова