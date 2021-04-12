У жительницы Воткинска похитили 500 тысяч рублей дистанционным способом

46-летняя жительница Воткинска обратилась в полицию с заявлением о хищении 500 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Затем звонившая соединила потерпевшую с сотрудником службы безопасности банка. Он убедил женщину оформить «встречный» кредит и перевести деньги на резервный счет. Злоумышленники оставались на связи с потерпевшей несколько часов, пока она не оформила в банке кредит на 500 тыс. руб. и перевела их на указанный ими счет.