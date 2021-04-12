В Самаре стартует процесс по делу о взятке экс-судье Михаилу Бурцеву

Предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева пройдут в понедельник в Кировском районном суде Самары. Процесс начнется в 14:00 (MSK+1). Информация размещена на сайте суда.

Летом минувшего года против бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева возбудили уголовное дело о взяточничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Судью задержали с поличным еще в конце 2019 года. По информации правоохранителей, незаконное вознаграждение в размере полмиллиона рублей передавалось за досрочное освобождение отбывающего наказание в исправительной колонии № 26 Александра Мукоедова.

В октябре минувшего года Кировский районный суд вынес обвинительный приговор супругам Александру Мукоедову и Альфие Гениятовой, от которых Михаил Бурцев получил взятку. Суд назначил мужчине наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы, его жене — в виде трех лет лишения свободы.

Георгий Портнов