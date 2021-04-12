В селе Бураево построят ФОК за 366,98 млн рублей

Администрация Бураевского района по итогам конкурса 9 апреля заключит контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Бураево с ООО «Геострой», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 368,82 млн руб. за 366,98 млн руб. (дисконт 0,499 млн руб.). Это была самая высокая цена контракта. Еще два участника — ООО «А-строй» (принадлежит Айрату Асылгужину) и ООО Строительная компания «Башрегионстрой» (владелец — Ирек Ахмадуллин) — готовы были исполнить контракт за 313,5 млн руб. (дисконт 15%) и 354,95 млн руб. (дисконт 3,76%) соответственно. Победитель конкурса получил суммарно 91,26 баллов, а остальные претенденты — 70,93 и 70,10 баллов соответственно. Квалификация участников закупки оценивалась комиссией в 40%, цена контракта —в 60%. Все три компании — из Уфы.

Финансирование контракта — за счет средств федерального бюджета, бюджета Башкирии, бюджета Бураевского района и внебюджетных средств.

Окончание работ запланировано на 1 сентября 2022 года.

ООО «Геострой», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в марте 2011 года. Компания на 99,8% принадлежит Рустаму Хажиеву, на 0,12% — сама себе, по 0,04% владеют Радик Мухаметьянов и Юрий Гребенщиков. В 2020 году выручка ООО составила 404,8 млн руб., чистая прибыль — 260 тыс. руб. В 2020 году компания заключила один гоконтракт на 1,32 млн руб.

Майя Иванова