Виктор Шептий объяснил проигрыш «Единой России» на довыборах в уральских городах

Секретарь Свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий объяснил проигрыш кандидатов от партии на довыборах в думы Сухого Лога и Бисерти.

«Выборы были конкурентные. Мы традиционно подобрали своих кандидатов через предварительное голосование. Наши представители конкурировали в основном с самовыдвиженцами и проиграли им с минимальным отрывом. По итогам голосования мы провели анализ, который показал слабую работу по мобилизации наших сторонников»,— пояснил господин Шептий. По его словам, победившие на довыборах самовыдвиженцы заявили о готовности работать в составе фракций «Единой России» в местных думах.

Напомним, голосование прошло 11 апреля. На довыборах по пятимандатному избирательному округу №4 в Сухом Логу выиграли самовыдвиженцы Алексей Кузнецов (получил 332 голоса) и Виктор Мезенцев (262 голоса). Кандидаты от «Единой России» Юлия Зубарева и Ирина Строкина проиграли, заняв третье и пятое места соответственно. На довыборах в думу Бисерти по пятимандатному избирательному округу № 1 кандидатам от «Единой России» удалось взять только один из двух мандатов. Кандидат от партии Мария Гущина уступила самовыдвиженцу Никите Усенко 32 голоса. По данным свердловского избиркома, явка на довыборах в Сухом Логу составила 13,78%, в Бисерти — 12,07%.

Анастасия Реутова