Башкирским медикам изменили порядок выплаты премий за выявленные случаи онкологии

Правительство Башкирии изменило порядок выплаты стимулирующих выплат медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров. Постановление опубликовано сегодня на портале нормативно-правовой информации.

Как и раньше, за один выявленный случай онкологии больница будет получать из бюджета республики 5 тыс. руб. Но теперь деньги будут разделять между несколькими медиками, а не отдавать их одному медработнику. 2,5 тыс. руб. получат ответственный за организацию медосмотра и диспансеризации: терапевт, педиатр, врач общей практики или заведующий ФАПом. Еще 2,5 тыс. руб. будут поделены между тремя медработниками: тем, кто назначал диагностику, кто своевременно ее провел и медиком, вовремя установившим диспансерное наблюдение за пациентом с онкологией.

В министерстве здравоохранения Башкирии сказали "Ъ-Уфа", что бюджет на выплаты остается прежним. В министерстве изменения воспринимают положительно, так как считают такой подход «более честным», сказала пресс-секретарь минздрава Софья Алешина.

Дарья Кучеренко