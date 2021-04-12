В Новосибирске начальники пассажирских поездов платили «откаты» за информацию о проверках

Дзержинский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовно дело в отношении шести начальников пассажирских поездов дальнего следования. Как рассказала официальный представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталия Чернакова, железнодорожники обвиняются в коррупции. По версии следствия, с 2015-го по 2018 год начальники пассажирских поездов, чтобы получить информацию о предстоящих ревизиях, выплачивали деньги высокопоставленному сотруднику АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

Общий размер подношений составил свыше 200 тыс. руб.

По материалам сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на станции Новосибирск следственные органы возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ). В ходе следствия начальники поездов признали вину в полном объеме. Расследование в отношении высокопоставленного работника АО «ФПК» продолжается.

Илья Николаев