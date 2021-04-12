Прокуратора попросила 11 лет строго режима соучастнику экс-мэра Челябинска

Сторона обвинения по уголовному делу бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, запросила для него 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафов в 75 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, Евгений Пашков, с сентября 2015 по апрель 2019 года вместе с главой Челябинска, а затем вице-губернатором Евгением Тефтелевым получил взятку в сумме 2,5 млн руб. от руководителя строительной организации за общее покровительство и помощь в получении муниципальных контрактов.

Центральный районный суд в октябре 2020 года приговорил экс-мэр Челябинска, заключившего досудебное соглашение со следствием к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.