Кредитные кооперативы Зауралья в четыре раза увеличили выдачу займов в 2020 году

Жители Курганской области стали чаще брать деньги в долг в кредитных потребительских кооперативах (КПК). По итогам 2020 года КПК предоставили займов на сумму 90 млн руб., что в четыре раза больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба Курганского отделения Уральского ГУ Банка России. Всего кооперативы выдали 304 займа жителям региона. Число пайщиков выросло со 107 до 281.

По словам исполняющего обязанности управляющего Курганским отделением ЦБ Евгений Немчинов, заем в КПК – это альтернатива банковскому кредиту, получить его проще, но процент обычно выше. При этом выдавать займы кооператив может только своим членам. Иногда под КПК маскируются финансовые пирамиды. Реестр легальных участников рынка размещен на сайте Банка России.