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В ДТП в Каменске-Уральском погиб ребенок, еще двое человек пострадали

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в результате ДТП погиб двухлетний ребенок, еще два человека получили травмы. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД по региону, авария произошла накануне в 22:00 напротив дома №43 по улице Алюминиевой.

По предварительным данным, 32-летний водитель Ford Mondeo, двигаясь по улице Алюминиевой в сторону улицы Железнодорожной, не выдержал дистанцию и столкнулся с едущем впереди автомобилей Ford Orion, которым управляла 26-летняя женщина.

«После удара Ford Orion выехал за пределы проезжей части и наехал на дерево. В результате сильнейших ударов двухлетний мальчик, который находился на заднем сидении в детском кресле и не пристегнутый ремнем безопасности, вылетел через заднее стекло автомашины и упал на газон»,— рассказали в ведомстве. Мальчика, водителя и еще одного пассажира Ford Orion с травмами доставили в больницу. Спустя шесть часов ребенок скончался в реанимационном отделения от полученных травм.

«Установлено, что водитель Ford Mondeo имеет стаж вождения шесть лет, к административной ответственности ранее не привлекался. Он пояснил, что двигался по улице Алюминиевая в правом ряду, когда едущая впереди машина неожиданно начала притормаживать. Мужчина применил экстренное торможение, но столкновения избежать не смог»,— рассказали в ГИБДД. Там сообщили, что, по словам водителя Ford Orion, в салоне автомобиля ехали ее двое сыновей (2018 и 2020 годов рождения) и сестра 23 лет. «Женщина утверждает, что дети располагались на заднем пассажирском сидении, в детских удерживающих устройствах и пристегнуты ремнями безопасности»,— добавили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД возбудили административное дело по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Несоблюдение требований ПДД при перевозки детей на транспорте) в отношении водителя Ford Orion. По результатам освидетельствования водителей установлено, что все были трезвы. По факту ДТП органы внутренних дел организовали расследование, по результатам которого будет принято мотивированное решение.

Анастасия Реутова


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