Под Ярославлем для диких уток установили 50 искусственных гнездовий

На водоемах Некрасовского района Ярославской области егеря центра окружающей среды установили 50 искусственных гнездовий для диких уток, обитающих в Левашовском государственном зоологическом природном заказнике, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

По словам заместителя председателя областного правительства Романа Колесова, мероприятия по сохранению биоразнообразия природы региона и воспроизводства охотничьих животных и птиц проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

«В охотничьих угодьях региона егерями на регулярной основе проводится подкормка диких животных, изготавливаются и ремонтируются солонцы, кормушки, а также засеиваются кормовые поля. На территории охотугодий создано около тысячи галечников и порхалищ для боровой дичи – глухарей, тетеревов, рябчиков. Специалистами проводятся контрольно-надзорные мероприятия»,— рассказал господин Колесов.

В департаменте уточнили, что основной задачей специалистов при устройстве искусственных гнездовий, было создание условия для оседания водоплавающих птиц и обеспечения благополучного вывода их потомства.

«Дома для птиц представляют собой двойной цилиндр диаметром около полуметра, который изготовлен из сварной оцинкованной сетки. Гнездо закреплено на металлическое основание-стойку высотой в 2,5 метра»,— пояснили в пресс-службе.

Внутренняя и внешняя поверхность гнездовья заполнено сеном или соломой. Высоко над землей оно для того, чтобы, уберечь наседку от хищников. У гнездовья сделано два выхода, чтобы в случае опасности его можно было быстро покинуть.

Алла Чижова