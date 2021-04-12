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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Под Ярославлем для диких уток установили 50 искусственных гнездовий

На водоемах Некрасовского района Ярославской области егеря центра окружающей среды установили 50 искусственных гнездовий для диких уток, обитающих в Левашовском государственном зоологическом природном заказнике, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

По словам заместителя председателя областного правительства Романа Колесова, мероприятия по сохранению биоразнообразия природы региона и воспроизводства охотничьих животных и птиц проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

«В охотничьих угодьях региона егерями на регулярной основе проводится подкормка диких животных, изготавливаются и ремонтируются солонцы, кормушки, а также засеиваются кормовые поля. На территории охотугодий создано около тысячи галечников и порхалищ для боровой дичи – глухарей, тетеревов, рябчиков. Специалистами проводятся контрольно-надзорные мероприятия»,— рассказал господин Колесов.

В департаменте уточнили, что основной задачей специалистов при устройстве искусственных гнездовий, было создание условия для оседания водоплавающих птиц и обеспечения благополучного вывода их потомства.

«Дома для птиц представляют собой двойной цилиндр диаметром около полуметра, который изготовлен из сварной оцинкованной сетки. Гнездо закреплено на металлическое основание-стойку высотой в 2,5 метра»,— пояснили в пресс-службе.

Внутренняя и внешняя поверхность гнездовья заполнено сеном или соломой. Высоко над землей оно для того, чтобы, уберечь наседку от хищников. У гнездовья сделано два выхода, чтобы в случае опасности его можно было быстро покинуть.

Алла Чижова


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