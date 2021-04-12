«Россети Сибирь» инвестируют до 2024 года 612 млн рублей в реконструкцию электросетей Тывы

«Россети Сибирь» приступила к реконструкции воздушных линий напряжением 0,4 кВт в Республике Тыва. Проект предполагает также создание интеллектуальной системы учета электроэнергии, сообщает пресс-служба компании. Инвестиции в проект составят 612 млн руб., реализовать его планируется до 2024 года. Предполагается, что в результате потери в электросетях снизятся на 19%.

По словам гендиректора «Россети Сибирь» Павла Акилина, проекту гарантирована финансовая поддержка на федеральном уровне. Пока работы выполняются на заемные средства.

Анна Егорова