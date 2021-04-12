1 млн сеянцев хвойных культур посеют в Удмуртии

В 2021 году в Удмуртии планируют посеять 1 млн сеянцев хвойных лесных культур. Их посадят в лесах в 2022 году, сообщил министр природных ресурсов республики Денис Удалов на своей странице в Facebook.

«Это первый для "Удмуртлеса" опыт такого подхода к выращиванию посадочного материала. Напомню, что с начала реализации нацпроекта "Экология" в республике леса высаживается больше, чем вырубается или гибнет по естественным причинам. При закрытой корневой системе приживаемость будущих деревьев выше, не требуется густых посадок, а значит лесовосстановление становится еще эффективнее»,— подчеркнул господин Удалов.