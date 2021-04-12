На Кубани лакокрасочный завод «Импульс» продали с 36-кратным дисконтом

Конкурсный управляющий банкротного ООО «Импульс» сообщил о продаже имущества лакокрасочного завода в станице Северской (Краснодарский край). Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Имущество выставляли на торги единым лотом, в состав которого вошли права аренды на недвижимое имущество, в т.ч. два земельных участка (31,2 и 31,7 тыс. кв.), здания, склады, цеха, а также газопровод и различное оборудование.

Впервые торги были объявлены в феврале 2020 года, начальная стоимость лота составляла 218,8 млн руб. Однако из-за отсутствия заявок на участие в аукционе активы предприятия постепенно становились дешевле.

Последний раз торги были объявлен в конце марта 2021 года, начальная стоимость предприятия составляла 15,1 млн руб. В итоге покупателем стало ставропольское ООО «Ставметалл», предложившее цену в 6,03 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Импульс» зарегистрировано в Краснодаре в 2005 году. Основной вид деятельности – производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. В 2019 году выручка компании составила 18,9 млн руб., чистый убыток – 91,8 млн руб. Владельцем указана Луиза Ахмадова. В октябре 2019 году предприятие признано банкротом.

ООО «Ставметалл» зарегистрировано в Ставрополе в марте 2016 году. Предприятие занимается обработкой отходов и лома черных металлов. В 2020 году выручка составила 4,03 млрд руб., чистая прибыль – 20,7 млн руб.

Алексей Белянин