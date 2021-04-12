Рейс «Ижавиа» Москва-Ижевск перенесли из-за тумана

Вечерний рейс «Ижавиа» из Москвы в Ижевск 11 апреля перенесли из-за тумана в столице Удмуртии. Об этом сообщает Izhlife со ссылкой на ижевчанина, который находится в зале ожидания Домодедово до сих пор.

«Вылет был сначала 11 апреля в 21:15, потом его перенесли, сначала на час, потом на пять часов. Около двух часов ночи нас увезли в гостиницу, накормили, разместили на ночь. Оттуда забрали около 5:30 по Москве и привезли в Домодедово, вылет был поставлен на 6:30 по Москве, но пока опять перенесли – на какое время непонятно»,— отметил ижевчанин

В диспетчерской службе авиакомпании сообщили, что ориентировочное время вылета назначено на 10:00. По данным онлайн-табло, в настоящее время задержаны рейсы Москва-Ижевск перевозчиков «Ижавиа» и «Победа», а также Екатеринбург-Ижевск компании Redwings.