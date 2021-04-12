«Единая Россия» проиграла на довыборах в думу Сухого Лога

Кандидаты от партии «Единая Россия» проиграли на довыборах в думу Сухого Лога (Свердловская область). По данным системы ГАС «Выборы», большинство голосов по пятимандатному избирательному округу №4 получили самовыдвиженцы Алексей Кузнецов (проголосовали 332 человека) и Виктор Мезенцев (262 человека). Кандидаты от «Единой России» Юлия Зубарева и Ирина Строкина получили по 239 и 148 голосов соответственно.

Помимо этого, партия сможет получить только один из двух мандатов в гордуме Бисерти, где также проходили довыборы. Так, большинство голосов по пятимандатному избирательному округу № 1 получил самовыдвиженец Никита Усенко. За него проголосовали 140 человек. Кандидат от «Единой России» Мария Гущина получила 108 голосов.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Довыборы в думы Бисертского и Сухоложского городских округов проходили 11 апреля. В обоих муниципалитетах было вакантно по два мандата. По данным избирательной комиссии Свердловской области, явка на довыборах в Сухом Логу составила 13,78%, в Бисерти — 12,07%.

Анастасия Реутова