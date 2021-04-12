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Полпредом Башкирии при президенте назначен бывший сотрудник ФСБ

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил полномочным представителем республики при президенте России, заместителем премьер-министра правительства Умарпашу Ханалиева. Об этом глава объявил на сегодняшнем оперативном совещании. Указ о назначении подписан 12 апреля.

«Очень хотим, чтобы представительство было точкой входа в республику инвестиций и обширных знакомств. Желаем вам успехов. Это очень ответственная работа. Я полагаю, что ваши компетенции, ваш жизненный путь позволит эту задачу выполнить», – отметил Радий Хабиров, представляя нового полпреда.

Умарпаша Ханалиев родился в 1951 году в Волжской области Киргизской ССР. Окончил Дагестанский государственный пединститут. Практически всю жизнь проработал в органах Федеральной службы безопасности. Принимал активное участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, является героем России. В последнее время работал заместителем гендиректора компании «Глория Астра».

Влада Шипилова


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