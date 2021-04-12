В Ярославской области на этой неделе потеплеет до плюс 21 градуса

В Ярославле и области начиная с понедельника 12 апреля, ожидаются аномально высокие температуры, сообщают специалисты центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, с понедельника 12 апреля температура воздуха в регионе начнет подниматься и уже в среду 14 апреля достигнет плюс 21 градуса тепла. По прогнозу синоптиков, в первой половине недели ожидается переменная облачность. Высокие температуры продержатся до четверга 15 апреля.

В четверг столбик термометра опуститься до плюс 13 градусов. Возможны осадки в виде небольшого дождя. В пятницу 16 апреля температура воздуха составит плюс 9 градусов при ясной погоде. В выходные 17 и 18 апреля температура воздуха прогнозируется на уровне плюс 12-13 градусов.

Алла Чижова