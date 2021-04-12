Fitch повысило прогноз по рейтингу Красноярского края до «стабильного»

Международное агентство Fitch повысило прогноз по кредитному рейтингу Красноярского края с «негативного» до «стабильного» и подтвердило рейтинг края на уровне «BB+».

«Пересмотр прогноза отражает более благоприятные, чем ожидалось, результаты исполнения бюджета в 2020 году, что отражает способность региона справляться с негативным влиянием на экономику в связи пандемией коронавируса. Это обусловило пересмотр рейтингового сценария агентства с улучшением оценки устойчивости к долговой нагрузке»,— приводит выводы экспертов агентства краевое правительство.

В пресс-службе уточняется, что аналитики оценили экономический потенциал региона как более сильный, чем в среднем по России.

Согласно отчету Fitch, экономика Красноярского края, представленная в основном металлургией и добычей нефти, обеспечивает хорошую базу налогообложения.

По итогам 2020 года в связи с последствиями пандемии сократились поступления налога на прибыль организаций, но это было почти полностью компенсировано за счет увеличения межбюджетных трансфертов. Также Fitch отмечает, что Красноярский край осуществляет взвешенный контроль над расходами, обеспечивает исполнение бюджета без дефицита последние два года.

Бюджет Красноярского края в 2020 году исполнен с профицитом 400 млн руб. Доходы составили 288,7 млрд руб., расходы — 288,3 млрд руб.

Дарья Решетникова