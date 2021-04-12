Ярославским медикам за работу с COVID-19 снизят пенсионный возраст

Медицинским работникам Ярославской области, так же как и медикам всей страны за работу с больными коронавирусом установили льготный порядок исчисления страхового стажа, дающего право на досрочную пенсию по старости, сообщили в пресс-службе ярославского отделения пенсионного фонда России (ПФР). В сообщении отмечается, что изменение порядка исчисления стажа произошло на основании постановления правительства России и относится оно к медработникам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет в городах и поселках городского типа.

По данным ярославского отделения ПФР, один день оказания медицинской помощи больным с COVID-19 должен засчитываться в страховой стаж как два дня. Действовала эта норма с 1 января 2020 года до конца сентября 2020 года.

Согласно постановлению, льготный порядок исчисления стажа применятся к медицинским работникам, занятым оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19. Это связано с тем, что люди при выполнении своих трудовых обязанностей имели повышенный риск для своего здоровья.

«При подсчете страхового стажа периоды работы медицинских работников подтверждаются на основании сведений индивидуального учета, которые представляет работодатель. В связи с изменениями, внесенными в пенсионное законодательство, назначить пенсию медицинские работники смогут не сразу, а по истечении определенного срока, который отсчитывается с момента приобретения необходимого стажа»,— сообщили в ярославском отделении ПФР.

Алла Чижова