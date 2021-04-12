Парк покорителей космоса в Энгельсском районе закрыли для посетителей

Парк покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области закрыли на неопределенный срок для посетителей. Об этом сообщается в Instagram председателя правительства региона Романа Бусаргина.

Он напомнил, что 9 апреля состоялось техническое открытие парка, вчера мемориальную зону посетило большое количество человек – в рамках пробега и велопарада в честь Дня космонавтики.

Официально перерыв в работе связан с уборкой территории, однако известно, что сегодня его должен посетить президент Владимир Путин.

О времени открытия парка покорителей космоса власти сообщат дополнительно.

Марина Ковалева