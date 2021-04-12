12 апреля, понедельник
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

В ХМАО COVID-19 выявили у 59 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. С начала пандемии диагноз подтвердился у 54 981 человека, из которых 53 507 уже выздоровели.

Новые случаи заражения были зафиксированы в 15 муниципалитетах. Больше всего случаев выявили в Ханты-Мансийске, где заболели 15 человек. На момент выявления 42 человека переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 15 пациентов была диагностирована пневмония, двое заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.

В данный момент в больницах округа в тяжелом состоянии находится 41 пациент с COVID-19, 32 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки был подтвержден еще один летальный случай от коронавируса. За весь период пандемии от инфекции скончались 787 пациентов.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Профиль пользователя