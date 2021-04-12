В ХМАО COVID-19 выявили у 59 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. С начала пандемии диагноз подтвердился у 54 981 человека, из которых 53 507 уже выздоровели.

Новые случаи заражения были зафиксированы в 15 муниципалитетах. Больше всего случаев выявили в Ханты-Мансийске, где заболели 15 человек. На момент выявления 42 человека переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 15 пациентов была диагностирована пневмония, двое заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.

В данный момент в больницах округа в тяжелом состоянии находится 41 пациент с COVID-19, 32 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки был подтвержден еще один летальный случай от коронавируса. За весь период пандемии от инфекции скончались 787 пациентов.