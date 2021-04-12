Приставы продали офис перевозчика, задолжавшего почти 2 млн рублей

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю наложили арест и продали с торгов офис одного из операторов такси в Чернушке, задолжавшего почти 2 млн руб.

Как сообщает пресс-служба УФССП, у приставов находилось восемь исполнительных производств по взысканию различных категорий задолженностей. На перевозчике были обязательства по договору залога, а также долги по налогам, штрафам и кредитам на общую сумму 1,8 млн руб.

Погашать долги добровольно бизнесмен не стал, поэтому приставами было обращено взыскание на предмет залога — здание диспетчерской такси. Офис стоимостью 1,5 млн руб. был продан с торгов. Часть денежных средств была перечислена кредитору, оставшаяся сумма направлена на погашение иных долгов предпринимателя