В Красноярске экс-директора школьного комбината питания будут судить за хищение 3 млн рублей

Суд Красноярска рассмотрит уголовное дело бывшего руководителя муниципального предприятия «Школьный комбинат питания», которая обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Как рассказали в прокуратуре региона, в 2017-2018 годах директор комбината завышала в бухгалтерских документах стоимость и количество продуктов, поставляемых в школы. Эта криминальная схема позволила ей похитить свыше 3 млн руб. В рамках расследования дела на имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 2 млн руб.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в октябре 2020 года арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру банкротства на комбинате питания. Заявление о самобанкротстве комбинат подал в июне 2020 года. Просроченная задолженность компании на тот момент составила 112,3 млн руб.

В августе того же года, бывшего вице-мэра Красноярска заподозрили в необоснованном расходовании средств, выделенных на питание школьников. В отношении экс-чиновницы завели дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), за что ей грозит до десяти лет заключения. По данным ведомства, в 2018 году вице-мэр, курировавшая социальный блок, согласовала без какой-либо проверки две крупные сделки на сумму 34 млн руб. за поставку продуктов для муниципального школьного комбината питания. «Завышение стоимости поставляемой продукции составило около 12,5 млн руб., что сказалось на ухудшении финансово-хозяйственного положения муниципального предприятия»,— сообщали следователи.

Илья Николаев