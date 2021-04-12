Тюменский обсерватор «Градостроитель» вернется к обычному режиму работы

В Тюменской области к плановому режиму работы возвращается обсерватор «Градостроитель», сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что к 11 апреля все пациенты коронавирусного моногоспиталя на базе «Градостроителя» завершили лечение. В течение текущей недели учреждение будет закрыто на санитарную обработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю.

«Градостроитель» — лечебно-реабилитационный центр. Основное направление деятельности — реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас туда будут также направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие коронавирусную инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.

С начала пандемии COVID-19 в Тюменской области заразились 34 179 человек. Более 32,5 тыс. пациентов выздоровели, еще 427 тюменцев скончались. Сегодня на территории региона продолжает действовать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанные на 1 тыс. коек. Свободный коечный фонд в регионе сохраняется в районе 20%.