Губернатор поздравил жителей Ярославской области с Днем космонавтики

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил жителей региона с Днем космонавтики. Поздравление главы области опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Дмитрий Миронов отметил, что представители Ярославской области внесли значительный вклад в развитие космонавтики и освоение космоса.

«Уроженцы нашей земли вписали в историю космонавтики много славных страниц. Валентина Терешкова первой из женщин покорила внеземные пространства. Ростовец Валерий Токарев посетил МКС и совершил выходы в открытый космос общей продолжительностью более 11 часов. Рыбинец Алексей Овчинин провел в полетах практически полтора года, работая над исследованиями, важными для жителей всей планеты»,— говорится в поздравлении губернатора.

По словам губернатора, в том числе, благодаря деятельности космонавтов и представителей космической отрасли региона Россия сохраняет лидирующие позиции в ракетно-космической отрасли.

«Уважаемые жители Ярославской области! Поздравляю вас с Днем космонавтики! 60 лет назад Юрий Гагарин первым побывал на околоземной орбите, положив начало эпохе изучения Вселенной. Этот полет вошел в мировую историю и стал предметом нашей национальной гордости»,— написал Дмитрий Миронов.