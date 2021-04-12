С начала года «СтройПанельКомплект» ввел в эксплуатацию два дома со значительным опережением сроков

В юбилейный год застройщик «СтройПанельКомплект» радует своих покупателей активным темпом строительства и ввода объектов.

Так, в ЖК «Медовый» с начала года введено в эксплуатацию уже два дома – по ул. Красавинской, 8 и 10. Оба объекта введены со значительным опережением сроков. Согласно проектной декларации сроки ввода были запланированы на второй и четвертый квартал 2021 года соответственно. Собственникам будет передано 267 квартир. Традиционно квартиры от застройщика сдаются с полной отделкой, выполненной в светлых бежевых тонах. Квартиры готовы к проживанию, и большая часть новоселов заселяется сразу после получения ключей.

Еще одним радостным событием для жителей комплекса «Медовый» и деревни Кондратово стал ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест. Напомним, строительство объекта, генеральным подрядчиком которого выступал «СтройПанельКомплект», было начато в начале 2020 года. Детский сад возведен по технологии WanderBlok. Применение данной технологии обеспечило высокое качество объекта, отличные характеристики теплопроводности и высокую скорость производства работ. Стены здания выполнены из стеновых панелей, собранных на автоматизированной австрийской линии.

«В стадии строительства у нас находится пять жилых комплексов, работы на всех объектах выполняются в графике. Опережение сроков достигается благодаря укомплектованным строительным бригадам и собственному производству. То есть монтаж объекта проходит оперативно – материалы поступают без задержек, работы ведутся без остановок. Если получается оптимизировать какие-либо процессы по срокам, усилить бригады – мы стараемся это делать. Ведь для участников долевого строительства получение квартиры – это всегда очень ожидаемое событие! Стараемся радовать наших новоселов», – отметил заместитель директора по строительству АО «СтройПанельКомплект» Сергей Корнейчук.

В ЖК «Медовый» продолжается возведение следующих объектов, все работы выполняются в плановом режиме.