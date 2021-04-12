Свердловская и Тюменская области попали в топ-10 регионов по вовлеченности населения в малый бизнес

Доля работников предприятий малого и среднего бизнеса от общей численности работающего населения Свердловской области в январе-сентябре 2020 года составляла 19,1%. Всего в малый и средней бизнес было вовлечено 402,8 тыс. свердловчан, что на 3,7% меньше, чем в аналогичный период 2019 года, следует из исследования «РИА Новости». Так, Свердловская область заняла шестое место в рейтинге вовлеченности населения России в малый бизнес.

Тюменская область заняла десятое место рейтинга. Так, в регионе Доля работников предприятий малого и среднего бизнеса составляет 17,2% от общей численности работающего населения. Так, в малый бизнес вовлечено 126 тыс. человек, что на 9,4% ниже, чем в аналогичный период 2019 года.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на предприятиях малого и среднего бизнеса работают 109 тыс. человек — это 12% от общей численности рабочего населения региона. Отметим, за год количество работающего в малом бизнесе населения снизилось на 7,1%.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) число работников предприятий малого и среднего бизнеса за год снизилось на 8,2%, и составило 29,2 тыс. человек. Доля работников предприятий малого и среднего бизнеса от общей численности работающего населения Ямала составила 9,5%.

Лидерами рейтинга вовлеченности населения России в малый бизнес стали Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва — в каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более 20% общей численности рабочей силы.

В целом по стране на долю работников предприятий малого и среднего бизнеса приходится 15,1% от общей численности рабочей силы, или 11,3 миллиона человек. За год численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса сократилась на 4%. При этом доля занятых на них существенно отличается от региона к региону – ее значение изменяется от 24% до 1,7%.

Илья Смирнов