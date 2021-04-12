В Геленджике бывший кинотеатр «Чайка» хотят признать объектом историко-культурного наследия

В Геленджике хотят признать объектом историко-культурного наследия историческое здание Южного курзала, известное также как бывший кинотеатр «Чайка». Об этом стало известно в ходе заседания градостроительного совета администрации курорта.

Проведенная экспертиза объекта подтвердила, что здание можно сохранить. Вопрос о присвоении зданию статуса историко-культурного объекта только начал прорабатываться.

«На градсовете была принята концепция развития курзала как театрального центра Геленджика. Дал поручение главному архитектору курорта подготовить проект на капитальный ремонт здания, чтобы люди могли видеть его первоначальный облик», - отметил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Как рассказала “Ъ-Кубань” сотрудник Геленджикского историко-краеведческого музея Татьяна Зиновьева, здание Южного курортного зала открыли 31 мая 1905 года. В нем устраивались спектакли, литературно-музыкальные вечера, играл духовой оркестр. Строение дало название улице Курзальной. В 1930-1950-е годы здесь размещался клуб Ленинского партийного городка имени А. Микояна. Позднее в здании располагался популярный в городе кинотеатр «Чайка». Затем – администрация детского аквапарка «Дельфин».

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, летом 2020 года аквапарк «Дельфин» был демонтирован по требованию администрации курорта. Участок, на котором стояли аттракционы и технические сооружения, находится в муниципальной собственности.

По информации источника, статус объекта историко-культурного наследия у здания ранее был, но его сняли в 2012 году. В летний курортный сезон 2020 года в строении работали общественный душ и туалет.

Елена Зуева